Terremoto di magnitudo 6 4 devasta l’isola | 34 morti e 600 feriti

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Salgono a 34 ie centinaia le persone rimaste ferite (almeno 600). Danni ad abitazioni e frane in corso: paura per l’ipotesi tsunami Paura in Indonesia, dove nella notte una nuova scossa didi6.4 della scala Richter, originatasi nei pressi deldi Sulawesha, ha colpito l’arcipelago. Da un bilancio inziale di 7, al momento salgono a 34 le vittime e circa 600 le persone rimaste ferite. L’epicentro della scossaSecondo l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il forteè avvenuto alle ore 02:28 locali (19:28 italiane) ad una profondità di circa 20 km. L’epicentro è avvenuto a sei chilometri dal distretto di Majene. Diverse le scosse di assestamento: i primi movimenti tellurici erano avvenuti nel pomeriggio per poi ...