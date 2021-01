Sport sotto choc | il campione non ce l’ha fatta

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Non c'è stato nulla da fare per Pierre Cherpin. Il pilota francese 52enne è morto per le conseguenze della caduta durante la 7a tappa della Dakar 2021. #FOTO A FINE ARTICOLO La notizia che nessuno avrebbe voluto leggere, è arrivata dagli organizzatori del rally più duro del mondo, attraverso un comunicato ufficiale. Troppo gravi le conseguenze dell'incidente per il motociclista, con i medici che hanno provato a salvargli la vita con un intervento neurochirurgico d'urgenza, che purtroppo però non è bastato. Pierre Cherpin morto per le conseguenze di un incidente alla Dakar 2021 La durissima Dakar miete un'altra vittima. È morto a 52 anni Pierre Cherpin, motociclista francese, dopo l'incidente nella tappa da Ha'il a Sakaka del 10 gennaio. Il transalpino al chilometro 178 è stato raggiunto dai soccorsi in elicottero quando era già privo di ...