Sesso in Dad davanti agli studenti | il prof lascia la telecamera accesa | licenziato

Urbino, 15 gen – Si è conclusa con il licenziamento la vicenda che ha avuto per protagonista un docente «distratto», il quale, durante una lezione in Dad, non si era accorto di essere inquadrato e aveva fatto Sesso con un'altra persona. Il tutto davanti a tutta la classe di studenti. Come è stato possibile? L'insegnante – docente dell'Accademia di Belle Arti di Urbino – aveva fatto partire un video didattico una volta terminato di spiegare l'argomento, e, ritenendo di non essere più inquadrato, si è lasciato travolgere dai bollenti spiriti. licenziato il docente che ha fatto Sesso in Dad Purtroppo la telecamera era accesa e stava riprendendo ogni cosa, rendendo gli studenti spettatori – loro malgrado – della scena di ...

