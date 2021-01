Serie B, Ciciretti-De Luca: il Chievo va. Cade la Virtus Entella. Il Frosinone pareggia col Vicenza (Di sabato 16 gennaio 2021) Seconda vittoria consecutiva per il Chievoverona che batte la Virtus Entella al Bentegodi per 2-1 con le reti di Ciciretti e De Luca. Inutile la rete della Virtus Entella con Brunori. Buon primo tempo dei padroni di casa ma il vantaggio arriva solo nel secondo tempo, appunto con Ciciretti. Qualche minuto più tardi l'ex della partita De Luca mette a segno la rete del raddoppio. Per il Chievo è indolore il gol segnato da Brunori, l'Entella Cade dopo tre vittorie consecutive mentre i veneti si affacciano in zona playoff. Partita invece senza emozioni tra Vicenza e il Frosinone di Nesta che si annullano e fanno 0-0. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) Seconda vittoria consecutiva per ilverona che batte laal Bentegodi per 2-1 con le reti die De. Inutile la rete dellacon Brunori. Buon primo tempo dei padroni di casa ma il vantaggio arriva solo nel secondo tempo, appunto con. Qualche minuto più tardi l'ex della partita Demette a segno la rete del raddoppio. Per ilè indolore il gol segnato da Brunori, l'dopo tre vittorie consecutive mentre i veneti si affacciano in zona playoff. Partita invece senza emozioni trae ildi Nesta che si annullano e fanno 0-0. ITA Sport Press.

