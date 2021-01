Roma | bassotta viene aggredita e si rifugia in un esercizio commerciale | scatta la denuncia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) E' stato un pomeriggio movimentato quello che si è verificato oggi, 15 gennaio, a via Monte Cervialto, luogo in cui un bassotto femmina è statoe a causa dello spavento ha trovato rifugio nell'Tigotà. Secondo le ricostruzioni dei testimoni e della proprietarie del bassotto, un uomo non è riuscito a controllare il proprio pitbull che si è lanciato contro il bassotto aggredendolo e provocandogli svariate lesioni. Sul posto sono intervenute le Guardie Zoofile APG NOA, allertate da un richiedente. La cagnolina è stata restituita alla proprietaria che la sta portando dal veterinario e sporgeràcontro il proprietario del pitbull.