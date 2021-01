Rientro in classe, la prova della Toscana. Tutor alle fermate dei bus, più mezzi e tamponi a campione: le strategie per non chiudere (Di venerdì 15 gennaio 2021) Firenze, martedì mattina. Ore 8. Davanti al professionale “Marco Polo” (1500 iscritti), nel quartiere popolare dell’ “Isolotto”, i ragazzi sono quasi già tutti entrati a scuola. La campanella non è ancora suonata ma il preside, Ludovico Arte, ha aperto le porte prima per non creare assembramenti davanti all’istituto. Una pattuglia di Carabinieri controlla che non vi siano ragazzi ammucchiati. In effetti non ce ne sono. Sui 750 studenti in presenza (il 50% come previsto dal Governo per le superiori) metà vengono a lezione per le 8 e l’altra metà cinquanta minuti più tardi. Lo scaglionamento sembra funzionare anche perché il dirigente scolastico ha previsto tre ingressi diversi. Gli studenti hanno l’aria serena. Stamattina – raccontano al loro preside – non si sono trovati bus affollati. Anzi. C’erano più corse e alle fermate c’erano degli steward a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Firenze, martedì mattina. Ore 8. Davanti al professionale “Marco Polo” (1500 iscritti), nel quartiere popolare dell’ “Isolotto”, i ragazzi sono quasi già tutti entrati a scuola. La campanella non è ancora suonata ma il preside, Ludovico Arte, ha aperto le porte prima per non creare assembramenti davanti all’istituto. Una pattuglia di Carabinieri controlla che non vi siano ragazzi ammucchiati. In effetti non ce ne sono. Sui 750 studenti in presenza (il 50% come previsto dal Governo per le superiori) metà vengono a lezione per le 8 e l’altra metà cinquanta minuti più tardi. Lo scaglionamento sembra funzionare anche perché il dirigente scolastico ha previsto tre ingressi diversi. Gli studenti hanno l’aria serena. Stamattina – raccontano al loro preside – non si sono trovati bus affollati. Anzi. C’erano più corse ec’erano degli steward a ...

fattoquotidiano : Rientro in classe, la prova della Toscana. Tutor alle fermate dei bus, più mezzi e tamponi a campione: le strategie… - FranciNiccheri : Rientro a #scuola in presenza lunedì 11: manca un allievo in classe. La famiglia ci informa della positività. Se f… - InCronaca : La battaglia per il rientro in classe nelle scuole superiori entra nel vivo. Tutti gli aggiornamenti sono di Aless… - Alessiabrc : In ritardo sui vaccini, in ritardo con il rientro in classe a scuola, disoccupazione altissima. - angelo_di_dio : @monacelt Per cortesia, potresti fornirci i tuoi figli ed i tuoi genitori? I figli andranno a trovare (finalmente)… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro classe Rientro in classe subito, i mille motivi di Azzolina. In Portogallo tutto chiuso tranne le scuole [IL PUNTO] Tecnica della Scuola Fiaccole contro la Dad e la Regione: «Ha tradito il mondo della scuola»

I promotori «Dalla nostra Regione — dicono i promotori del movimento Priorità alla scuola — ci saremmo aspettati che esercitasse sul governo le dovute pressioni per un rient ...

Il ritorno in classe negli istituti "I ragazzi hanno sete di normalità"

Il suono metallico della campanella stavolta era molto atteso. A Foiano della Chiana i 280 studenti degli istituti secondari superiori (Ite e Ipsia) dell’Omnicomprensivo chiudono oggi la prima settima ...

I promotori «Dalla nostra Regione — dicono i promotori del movimento Priorità alla scuola — ci saremmo aspettati che esercitasse sul governo le dovute pressioni per un rient ...Il suono metallico della campanella stavolta era molto atteso. A Foiano della Chiana i 280 studenti degli istituti secondari superiori (Ite e Ipsia) dell’Omnicomprensivo chiudono oggi la prima settima ...