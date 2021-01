“Questa è plastica, ci vogliono fregare”: in Spagna spuntano i negazionisti della neve – Video (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Spagna è stata percorsa dal temporale ribattezzato Filomena. Madrid, la capitale, è stata coperta da moltissima neve, come non succedeva da decenni. Eppure, più di un cittadino ha messo in dubbio che quella caduta su strade e tetti fosse realmente neve. In un Video che ha fatto il giro del Paese, Questa signora cerca di dimostrare che dal cielo, in verità, è caduta plastica. E che, naturalmente, qualcuno che complotta contro di noi l’ha fatta cadere. Video Twitter/Estibador L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Laè stata percorsa dal temporale ribattezzato Filomena. Madrid, la capitale, è stata coperta da moltissima, come non succedeva da decenni. Eppure, più di un cittadino ha messo in dubbio che quella caduta su strade e tetti fosse realmente. In unche ha fatto il giro del Paese,signora cerca di dimostrare che dal cielo, in verità, è caduta. E che, naturalmente, qualcuno che complotta contro di noi l’ha fatta cadere.Twitter/Estibador L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : “Questa è plastica, ci vogliono fregare”: in Spagna spuntano i negazionisti della neve – Video - Noovyis : (“Questa è plastica, ci vogliono fregare”: in Spagna spuntano i negazionisti della neve – Video) Playhitmusic - - serena46000066 : @canyaman1989 Tra tutte le cose che ho visto in questi giorni questa è quella che mi ha fatto più ridere ???????????? Amo… - EureosCriss : RT @Potemkin959: I transexual che si operano per cambiare sesso sono vecchi, oggi ci sono i transracial che fanno la plastica etnica (ethn… - FartFromAmerika : RT @Potemkin959: I transexual che si operano per cambiare sesso sono vecchi, oggi ci sono i transracial che fanno la plastica etnica (ethn… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa plastica La plastica esce dall'immondizia e diventa materiale per costruire: la ricerca scientifica "sposa" l'industria La Repubblica Frammenti di plastica nel kebab di pollo a marchio Conad

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di kebab di pollo a marchio Conad per la possibile presenza di frammenti di plastica,rilevata in seguito di un au ...

Riapre lo storico Frisco e fa la guerra alla plastica

Il locale chiuso quattro anni fa è uno dei simboli della movida a Pistoia La scommessa dei tre soci è ottenere un impatto ambientale vicino allo zero ...

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di kebab di pollo a marchio Conad per la possibile presenza di frammenti di plastica,rilevata in seguito di un au ...Il locale chiuso quattro anni fa è uno dei simboli della movida a Pistoia La scommessa dei tre soci è ottenere un impatto ambientale vicino allo zero ...