Prestiti e pandemia, per le banche un 2021 da brivido: l’allarme di Bankitalia e Bce (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un doppio allarme che non può passare inosservato. Perché riguarda le banche italiane, piaccia o no, ancora il polmone dell’economia reale. Perché senza credito non si va da nessuna parte. Ora però c’è da allacciare le cinture, perché si potrebbe ballare (qui l’intervista di ieri all’economista e dg di Assonime, Stefano Micossi). Andrea Enrìa, dal 2018 a capo del Consiglio di sorveglianza della Bce dopo gli anni alla guida dell’Eba, l’Autorità bancaria europea, ha suonato la sirena, intervenendo a un workshop organizzato dalla Banca d’Italia: la pandemia sta mettendo a dura prova la tenuta delle banche. Perché, con la peggiore crisi da Dopoguerra , si va incontro a un’ondata di sofferenze senza precedenti. Famiglie e imprese difficilmente riusciranno a rimborsare i Prestiti contratti, a causa dell’assenza di fatturato ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un doppio allarme che non può passare inosservato. Perché riguarda leitaliane, piaccia o no, ancora il polmone dell’economia reale. Perché senza credito non si va da nessuna parte. Ora però c’è da allacciare le cinture, perché si potrebbe ballare (qui l’intervista di ieri all’economista e dg di Assonime, Stefano Micossi). Andrea Enrìa, dal 2018 a capo del Consiglio di sorveglianza della Bce dopo gli anni alla guida dell’Eba, l’Autorità bancaria europea, ha suonato la sirena, intervenendo a un workshop organizzato dalla Banca d’Italia: lasta mettendo a dura prova la tenuta delle. Perché, con la peggiore crisi da Dopoguerra , si va incontro a un’ondata di sofferenze senza precedenti. Famiglie e imprese difficilmente riusciranno a rimborsare icontratti, a causa dell’assenza di fatturato ...

giuliog : RT @formichenews: Prestiti e pandemia, per le banche un 2021 da brivido: l’allarme di #Bankitalia e Bce L'articolo di @gianluzappo https… - formichenews : Prestiti e pandemia, per le banche un 2021 da brivido: l’allarme di #Bankitalia e Bce L'articolo di @gianluzappo… - edcguitar : @giovafilareti @PanzerUberAlles Per quanto riguarda il mercato non regge, perché gli altri i prestiti li hanno fatt… - blondic69 : @CarloCalenda #renzi ha sfruttato la congiunzione astrale dell impossibilità di andare alle urne, del futuro a brev… - marcuspascal1 : @dottorbarbieri Ha accettato un governo con lo scemo di rignano, doveva immaginare che sarebbe durato poco e che av… -

Ultime Notizie dalla rete : Prestiti pandemia Previsioni mutui e prestiti per il 2021 Facile.it Bankitalia: 'Sui mercati finanziari maggiore ottimismo, spread BTP-Bund a livelli pre-pandemia'

"Gli annunci sulla disponibilità dei vaccini, l'ulteriore sostegno monetario e di bilancio e il risolversi dell'incertezza legata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno rafforzato l'ottim ...

Visco: imporre un cuscinetto alle banche più piccole potrebbe mandarle fuori mercato

Il governatore di Banca d'Italia ha spiegato che gli istituti di credito di dimensioni minori sono più sensibili al Covid. Dovrebbero emettere debito subordinato per aumentare la liquidità. Ma il merc ...

"Gli annunci sulla disponibilità dei vaccini, l'ulteriore sostegno monetario e di bilancio e il risolversi dell'incertezza legata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno rafforzato l'ottim ...Il governatore di Banca d'Italia ha spiegato che gli istituti di credito di dimensioni minori sono più sensibili al Covid. Dovrebbero emettere debito subordinato per aumentare la liquidità. Ma il merc ...