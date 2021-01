Patto di Stabilità, von der Leyen: sospensione per tutto il 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Per ristabilire le regole di Bilancio dell’Unione europea non ci sono calendari ma condizioni. È quanto ha ribadito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen da Lisbona, dove si trova per l’inaugurazione della presidenza del Portogallo del Consiglio europeo. “La situazione deve migliorare e poi possiamo parlare di cambiare sistema, ma ora siamo in una crisi severa e quindi non ci sono cambi per il momento”, ha detto von der Leyen. “Dobbiamo essere chiari sul fatto che il sostegno fiscale deve continuare, la clausola di sospensione del Patto di Stabilità resterà anche per tutto il 2021?, ha aggiunto. Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Per ristabilire le regole di Bilancio dell’Unione europea non ci sono calendari ma condizioni. È quanto ha ribadito la presidente della Commissione europea, Ursula von derda Lisbona, dove si trova per l’inaugurazione della presidenza del Portogallo del Consiglio europeo. “La situazione deve migliorare e poi possiamo parlare di cambiare sistema, ma ora siamo in una crisi severa e quindi non ci sono cambi per il momento”, ha detto von der. “Dobbiamo essere chiari sul fatto che il sostegno fiscale deve continuare, la clausola dideldiresterà anche peril?, ha aggiunto.

AlbertoBagnai : Avviso ai colleghi del PD: quando domani avrete votato questa roba, poi non potrete venire in aula a dire che l'Eur… - AlbertoBagnai : Ma come? Già finito il pianterello di circostanza sull'austerità tanto cattiva? Il PD domani voterà a favore del re… - AlbertoBagnai : La cortese collega forse ha saltato l'articolo 9 in votazione domani. Parla di sospensione dei pagamenti per chi no… - g_zerbato : RT @CCFCattaneo: NO: buttarlo a mare una volta per tutte, il patto di stabilità. Invece non vedono l'ora di riattivarlo - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: NO: buttarlo a mare una volta per tutte, il patto di stabilità. Invece non vedono l'ora di riattivarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Patto Stabilità Coronavirus, Von der Leyen: «Il patto di Stabilità è sospeso, ora il bilancio italiano può gestire la crisi.... Corriere della Sera