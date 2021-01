Orietta Berti, dolorosa confessione: “Osvaldo non sta ancora bene”, le condizioni dopo il Covid (Di venerdì 15 gennaio 2021) Orietta Berti, dolorosa confessione: “Osvaldo non sta ancora bene”, le condizioni del marito della cantante dopo il Covid. Domani, 16 gennaio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Come sempre, il talk show di Canale 5 trasmetterà interviste esclusive ad alcuni tra i personaggi più amati del nostro mondo dello spettacolo. E tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 15 gennaio 2021): “non sta”, ledel marito della cantanteil. Domani, 16 gennaio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Come sempre, il talk show di Canale 5 trasmetterà interviste esclusive ad alcuni tra i personaggi più amati del nostro mondo dello spettacolo. E tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

romatheist : RT @jerryscottismo: In prima serata il film “stavamo a scherzà” Regia: paulo fonseca Protagonista: Roget Ibanez Non protagonista: Lollo Pe… - vulta10 : RT @jerryscottismo: In prima serata il film “stavamo a scherzà” Regia: paulo fonseca Protagonista: Roget Ibanez Non protagonista: Lollo Pe… - Datafriedkin : RT @jerryscottismo: In prima serata il film “stavamo a scherzà” Regia: paulo fonseca Protagonista: Roget Ibanez Non protagonista: Lollo Pe… - Suffisso : RT @bubinoblog: Orietta Berti e il look di #Sanremo2021: 'Mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro. Voglio vestirmi color… - jerryscottismo : In prima serata il film “stavamo a scherzà” Regia: paulo fonseca Protagonista: Roget Ibanez Non protagonista: Loll… -