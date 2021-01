Omicidio Cerciello | Elder in isolamento cautelare per motivi sanitari

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma –Finneghan Lee, uno dei due imputati per l’del vicebrigadiere dei Carabinieri MarioRega avvenuto il 26 luglio 2019, e’ inperdoveva comparire oggi in udienza in tribunale a Roma dove era in programma l’esame dell’altro imputato, l’amico Gabriel Natale Hjort. Secondo quanto si apprende, l’americano, ieri sottoposto a tampone, avrebbe avuto un ‘contatto stretto’ con una persona risultata positiva al covid nel carcere di Rebibbia.– come spiegato dalla presidente della corte – perdi salute non puo’ presenziare nemmeno tramite videoconferenza. L’udienza e’ stata rinviata.