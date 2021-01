Milik | cessione sempre più vicina In serata videoconferenza per chiudere la trattativa

DiMarzio : #Calciomercato | #OlympiqueDeMarseille, nuova offerta per #Milik: il #Napoli rifiuta - LuigiLiccardo6 : RT @NickCecca: Milik ha aperto al Marsiglia, c’è distanza tra domanda e offerta ma si continua a lavorare. Ipotesi rinnovo con il Napoli f… - JosiphOliver : Cosa desideriamo dopo la cessione di Milik Cosa avremo a fine mercato - azzurra_onda : Milik ha accettato il Marsiglia: il polacco verso la cessione - infoitsport : Milik al Marsiglia, quanto guadagna il Napoli dalla cessione del polacco -

Ultime Notizie dalla rete : Milik cessione

Su Nuno Tavares e Nuno Mendes non ho ancora riscontri diretti, ma sono cose che non vengono fatte questa sessione di mercato. Ne parlavo con Giuntoli, ieri, e mi ha detto che gli manca il Lukaku della ...Arkadiusz Milik non è mai stato così vicino all'addio al Napoli: l'affare con il Marsiglia è in dirittura d'arrivo e finalmente si vede la luce per la cessione ...