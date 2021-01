Matilde Brandi distrutta: arriva il triste annuncio a tutti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Matilde Brandi, ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, rilascia alcune dichiarazioni che lasciano senza fiato i telespettatori. Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, Matilde Brandi ai microfoni di Verissimo racconta la sua vita privata ponendo l’accento sulla sua ormai ex relazione con Marco Costantini. La loro storia d’amore è durata 17 anni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021), ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, rilascia alcune dichiarazioni che lasciano senza fiato i telespettatori. Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip,ai microfoni di Verissimo racconta la sua vita privata ponendo l’accento sulla sua ormai ex relazione con Marco Costantini. La loro storia d’amore è durata 17 anni L'articolo proviene da Inews.it.

blogtivvu : Matilde Brandi dopo il #GFVip è stata lasciata dal marito con un messaggio: “E’ sparito” - maniconio : Quindi domani nel giro di qualche ora vedrò alla tv in sequenza Emma, Alessandra Amoroso, Leonardo e Matilde Brandi - YrunaMakeAWish : @martiraranans No è folle!Credo a breve mandino qualcuno a vedere se è tutto apposto qui perché ho dato un urlo che… - gossipblogit : Matilde Brandi a Verissimo: “Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata” - GiuseppeporroIt : Matilde brandi confessa: “L’anello che aspettavo non è mai arrivato. Marco mi ha lasciata.” -