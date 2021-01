Marvel: Chris Evans torna nel ruolo di Captain America (Di venerdì 15 gennaio 2021) Deadline sempre ben informata, riferisce che Chris Evans sarebbe in trattativa con i Marvel Studios per riprendere il suo ruolo di Captain America all’interno del Marvel Cinematic Universe. Cosa riporta Deadline? Stando alle fonti di Deadline, è improbabile che Evans ritorni in un vero e proprio lungometraggio dedicato al leader degli Avengers, e con tutta probabilità l’accordo potrebbe prevedere un cameo in un altro film. Deadline, inoltre, riporta che l’accordo non è ancora stato siglato, ma che i contatti procedono verso la giusta direzione. La decisione Evans era stato molto preciso sul fatto che avrebbe appeso lo scudo dopo Avengers: Endgame, con la Marvel. Si spingeva fino al punto in cui il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) Deadline sempre ben informata, riferisce chesarebbe in trattativa con iStudios per riprendere il suodiall’interno delCinematic Universe. Cosa riporta Deadline? Stando alle fonti di Deadline, è improbabile cheritorni in un vero e proprio lungometraggio dedicato al leader degli Avengers, e con tutta probabilità l’accordo potrebbe prevedere un cameo in un altro film. Deadline, inoltre, riporta che l’accordo non è ancora stato siglato, ma che i contatti procedono verso la giusta direzione. La decisioneera stato molto preciso sul fatto che avrebbe appeso lo scudo dopo Avengers: Endgame, con la. Si spingeva fino al punto in cui il ...

