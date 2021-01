Mancini: “Scudetto? Inter pronta per vincere. Balotelli in Nazionale? Non chiudo mai le porte ma…” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roberto Mancini dice la sua sulle vicende del calcio italiano. Dalla Serie A alla Nazionale con un focus preciso anche su alcuni giocatori. Nell'Intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il ct dell'Italia parla a 360°, lasciando anche qualche porta aperta a... Mario Balotelli.Mancini: Serie A e Nazionalecaption id="attachment 1035615" align="alignnone" width="827" Mancini, getty images/captionParte subito dal campionato italiano con la lotta allo Scudetto: "L'Inter è cresciuta negli anni ed è pronta per vincere", ha detto il Mancio. "La Juve ha ancora la rosa più competitiva. Nei rossoneri vedo entusiasmo, empatia contagiosa. E Tonali e Romagnoli potranno essere utili in azzurro". E a proposito ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 15 gennaio 2021) Robertodice la sua sulle vicende del calcio italiano. Dalla Serie A allacon un focus preciso anche su alcuni giocatori. Nell'vista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il ct dell'Italia parla a 360°, lasciando anche qualche porta aperta a... Mario: Serie A ecaption id="attachment 1035615" align="alignnone" width="827", getty images/captionParte subito dal campionato italiano con la lotta allo: "L'è cresciuta negli anni ed èper", ha detto il Mancio. "La Juve ha ancora la rosa più competitiva. Nei rossoneri vedo entusiasmo, empatia contagiosa. E Tonali e Romagnoli potranno essere utili in azzurro". E a proposito ...

