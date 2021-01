M5S | Voltagabbana e Costruttori Storia di una metamorfosi | da anti-Casta a Casta!

(Di venerdì 15 gennaio 2021) di Redazione. Come al solito si susseguono dibattiti su dibattiti, maratone televisive e paginate di giornali e giornaloni per cercare di prevedere gli sviluppi della crisi...

Nicola Porro

La sfida in Aula tra Conte e Renzi si avvicina e la caccia ai “voltagabbana” o al “responsabile” è in corso. Anche il Pd e il M5S dovranno decidere se rischiare una navigazione di fatto in minoranza o ...Da "traditori", "voltagabbana", "pronti a vendersi al miglior offerente" a "costruttori europei". La trasformazione del M5s e l'abbandono delle sue idee più radicali, come l'introduzione di un vincolo ...