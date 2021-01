Lady Gaga e Jennifer Lopez per l’insediamento di Biden: «La diversità dell’America» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lady Gaga e Jennifer Lopez (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Lady Gaga e Jennifer Lopez insieme per Joe Biden. Le due artiste, fra le più amate in America e nel mondo, si esibiranno il 20 gennaio durante l’evento per l’insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden e della sua vice Kamala Harris. Una scelta non casuale: le due star, infatti, stando a quanto riferito dal team neo Presidente degli Stati Uniti, rappresentano il volto di un’America diversa. Leggi anche › Lady Gaga pro Biden, il suo discorso contro Trump è virale ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 gennaio 2021)(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)insieme per Joe. Le due artiste, fra le più amate in America e nel mondo, si esibiranno il 20 gennaio durante l’evento peralla Casa Bianca di Joee della sua vice Kamala Harris. Una scelta non casuale: le due star, infatti, stando a quanto riferito dal team neo Presidente degli Stati Uniti, rappresentano il volto di un’America diversa. Leggi anche ›pro, il suo discorso contro Trump è virale ...

jadegiuriati : @foIkwt Quando ci siete voi che credete in fake news di cannibalismo, la mia risposta è quella di Lady Gaga. - silvia95643060 : RT @rebecca_ame: Ma il Pierpaolo che ieri ha detto “La inviterò in amicizia “ È lo stesso che nell’unica notte passata insieme in cucurio g… - rebecca_ame : Ma il Pierpaolo che ieri ha detto “La inviterò in amicizia “ È lo stesso che nell’unica notte passata insieme in cu… - esteem_usa : Lady Gaga a maggio Lady Gaga a dicembre - SarnoRaffaele : RT @TaniuzzaCalabra: All'insediamento di @JoeBiden sarà Lady Gaga a cantare l'inno nazionale americano. ? -