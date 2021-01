La nostra società resterà basata sul denaro finché non saremo in grado di orientare la ricchezza

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Da qualche giorno circola la notizia che un programmatore tedesco che abita a San Francisco avendo dimenticato la password per accedere al proprio portafoglio elettronico contenente 7.002 Bitcoin, rischia di perdere per sempre il relativo valore di circa 220 milioni di dollari. Interpellato dal New York Times ha raccontato di aver perso il foglietto sul quale aveva appuntato la parola chiave e di avere già sbagliato 8 tentativi sui 10 possibili prima di vedersi bloccare l’accesso e dire così addio al suo patrimonio. Secondo la Wallet Recovery Services, questo incidente occorre con una discreta frequenza tant’è che circa il 20 per cento di quasi 19 milioni di Bitcoin al mondo, è perso perché i possessori non ricordano la parola segreta usata per accedere al conto. Una percentuale rilevantissima se consideriamo quanto questa moneta digitale è diventata la forma di investimento preferita ...