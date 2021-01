I numeri della settimana sul coronavirus in Italia (Di venerdì 15 gennaio 2021) I casi aumentano di poco, ma certe regioni hanno dati assai peggiori di altre: e tornano a salire i decessi Leggi su ilpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) I casi aumentano di poco, ma certe regioni hanno dati assai peggiori di altre: e tornano a salire i decessi

acmilan : ?? We scored 2 again, the streak ended but the records haven't ?? - marattin : La situazione internazionale della vaccinazione anti-COVID (in percentuale della popolazione e in numeri assoluti)… - cergi01 : RT @jacopo_iacoboni: Nessuno difende Conte per come sta governando Nessuno dice che sta governando con buoni risultati (e del resto a qual… - Pablecito80 : @VincenzoDeLuca Pres. con i numeri attuali é impensabile riaprire le scuole seppur gradualm. Sono nr troppo simili… - stemar9288 : RT @jacopo_iacoboni: Nessuno difende Conte per come sta governando Nessuno dice che sta governando con buoni risultati (e del resto a qual… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri della I numeri della settimana sul coronavirus in Italia Il Post FIFA 21: Stindl POTM di dicembre della Bundesliga! Soluzioni SBC

Stindl è il POTM di dicembre della Bundesliga. Requisiti, premi ed alcune possibili soluzioni della Sfida Creazione Rosa!

Fvg di nuovo arancio: i dati e i parametri che hanno fatto scattare la stretta

Preoccupa anche il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale. Giovedì registrati 805 nuovi positivi e altre 25 vittime ...

Stindl è il POTM di dicembre della Bundesliga. Requisiti, premi ed alcune possibili soluzioni della Sfida Creazione Rosa!Preoccupa anche il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale. Giovedì registrati 805 nuovi positivi e altre 25 vittime ...