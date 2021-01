I CONTI DI CONTE/ 'I responsabili, ma non solo: così il Governo durerà fino al 2023' (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'azzardo di Renzi gli è costato caro, dice Fabrizio d'Esposito, notista politico del Fatto Quotidiano . "Non ci sono più logiche politiche, conta arrivare al semestre bianco; varcata quella soglia, ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'azzardo di Renzi gli è costato caro, dice Fabrizio d'Esposito, notista politico del Fatto Quotidiano . "Non ci sono più logiche politiche, conta arrivare al semestre bianco; varcata quella soglia, ...

ItaliaViva : Io ho proposto dei contenuti e se la reazione di Conte e dei suoi collaboratori è 'andiamo in aula e li asfaltiamo'… - pas_alb : Se, come pare, #Conte stia riuscendo a trovare i mercenari che gli occorrono, #Renzi avrebbe sbagliato i suoi conti… - MovPopulistaIta : RT @marcomoltomale: Renzi credeva che Conte e i 5 stelle si arrendessero. Ora speriamo che l'opposizione non conti di riuscire a fare inciu… - Ghinodi14694932 : @matteosalvinimi Che i 5 svenduti siano pure scemi non è una novità per nessuno. Eventuali responsabili, soprattutt… - pentagram54 : RT @GiancarloDeRisi: Conte vuole un'altra lezione. Ha assunto l'interim delle due ministre Bellanova e Bonetti e va in parlamento a sfidare… -