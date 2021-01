Gli Italiani non capirebbero. (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Corrado Balducci. “Gli Italiani non capirebbero”, la frase che ho sentito di più in 24 ore. Sicuramente verrà ricordato come il governo dalle Maggioranze “bricolage”,... Leggi su freeskipper (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Corrado Balducci. “Glinon”, la frase che ho sentito di più in 24 ore. Sicuramente verrà ricordato come il governo dalle Maggioranze “bricolage”,...

matteosalvinimi : Ho appena parlato con il presidente Mattarella, gli ho chiesto a nome di tutto il centrodestra e nell'interesse di… - matteosalvinimi : 'NO ALLE ELEZIONI, VINCEREBBE LA LEGA E SAREBBE UNA CATASTROFE!'. Che paura!!! Con tutto il rispetto, al giornale… - lucatelese : Renzi è un grandissimo comunicatore. Infatti gli italiani hanno capito benissimo che lavora per il suo narcisismo.… - ANTIMOVER : @Drittorovescio_ Completa solidarietà a questo ristoratore, ma a loro politici non importa un bel niente se gli ita… - MiaomiaoCh : RT @marattin: Se a inizio giugno avessimo preso il Mes, avremmo pagato lo 0,08% annuo per 10 anni (figura a dx). Ma abbiamo scelto di emett… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Italiani Governo, Bonafede: "Renzi ha tradito gli italiani" - Italia Agenzia ANSA Inter, ultime dal CdA: gli stipendi saranno pagati, Zhang vuol cedere solo una quota di minoranza

Insomma, la gestione ordinaria del club non sembra in pericolo o discussione. Detto questo, a breve servirà un importante aumento di capitale, presumibilmente superiore ai 100 milioni di euro, e anche ...

Bankitalia, Visco: banche più piccole anche più vulnerabili a pandemia, attenzione a effetti norme bail-in e Mrel

Bail-in e Mrel: Bankitalia torna a lanciare l'allarme sugli effetti che le nuove norme potrebbero avere sui bilanci delle banche più piccole, mentre il numero uno della Supervisione bancaria della Bce ...

