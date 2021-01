Giù Piazza Affari con gli altri Listini europei (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con la presentazione dell’atteso piano anti-crisi da 1.900 miliardi di dollari da parte del neo eletto presidente USA, Joe Biden che non sembra bastare a sollevare il sentiment degli investitori. Sullo sfondo infatti restano le preoccupazioni per l’aumento dei casi Covid nel mondo che rafforzano i timori sulle prospettive della ripresa economica globale. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.848 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,27%) si attesta su 52,89 dollari per barile. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%. Tra gli indici di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con la presentazione dell’atteso piano anti-crisi da 1.900 miliardi di dollari da parte del neo eletto presidente USA, Joe Biden che non sembra bastare a sollevare il sentiment degli investitori. Sullo sfondo infatti restano le preoccupazioni per l’aumento dei casi Covid nel mondo che rafforzano i timori sulle prospettive della ripresa economica globale. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.848 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,27%) si attesta su 52,89 dollari per barile. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%. Tra gli indici di ...

