Gazzetta: L'OM offre 7 milioni più 2 di bonus per Milik e un contratto da 3,5 netti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Manca ancora, secondo la Gazzetta, l'ok del presidente e dei suoi uomini di mercato, ma la trattativa sembra ben avviata, anche se la società campana nell'intesa vuole inserire un diritto sulla ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Manca ancora, secondo la, l'ok del presidente e dei suoi uomini di mercato, ma la trattativa sembra ben avviata, anche se la società campana nell'intesa vuole inserire un diritto sulla ...

napolista : Gazzetta: L’OM offre 7 milioni più 2 di bonus per #Milik e un contratto da 3,5 netti Manca l’ok del presidente e d… - fabioD71 : @papavanbasten @Gazzetta_it Chi si offre per un sondaggio se c'erano tutti e cinque???? - FalmarMr : @FBiasin Sono d' accordo Fabrizio, ma qua dentro siamo al bar. Se poi la Gazzetta offre questi spunti lo ha fatto a… - LukeRedblack : @sgummox @MilanNewsit @gazzetta Non è uguale e non manca un milione solo !! Perché non offre il Milan 17 e ne chied… - taleb_ano : RT @LukeRedblack: @MilanNewsit Non è 1 milione la distanza se nell’articolo scrivete che il Milan offre 14+ 3 bonus e lo Strasburgo ne chie… -