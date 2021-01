Fiorella Mannoia e Ligabue duettano in Metti In Circolo Il Tuo Amore al grido di “torneremo ad abbracciarci” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fiorella Mannoia e Ligabue duettano in Metti In Circolo Il Tuo Amore a La Musica Che Gira Intorno nel corso della prima puntata del programma, su Rai1 venerdì 15 gennaio. Flavio Insinna recita un monologo sui concerti dal vivo e sulla lunga attesa del pubblico, che aspetta ore fuori dai cancelli pur di vedere un live del proprio artista preferito. Racconta l’emozione dell’attendere ma anche quella del cancello che si apre e del primo fascio di luce che raggiunge il palco, della prima nota, della prima parola cantata, urlata, strillata in compagnia in un bagno di sudore. I sogni e l’importanza di crederci, la musica dal vivo che estranea dal mondo reale e sospende tutto ciò che c’è fuori. Il biglietto del 1996 porta Insinna a raccontare un sogno bellissimo che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021)inInIl Tuoa La Musica Che Gira Intorno nel corso della prima puntata del programma, su Rai1 venerdì 15 gennaio. Flavio Insinna recita un monologo sui concerti dal vivo e sulla lunga attesa del pubblico, che aspetta ore fuori dai cancelli pur di vedere un live del proprio artista preferito. Racconta l’emozione dell’attendere ma anche quella del cancello che si apre e del primo fascio di luce che raggiunge il palco, della prima nota, della prima parola cantata, urlata, strillata in compagnia in un bagno di sudore. I sogni e l’importanza di crederci, la musica dal vivo che estranea dal mondo reale e sospende tutto ciò che c’è fuori. Il biglietto del 1996 porta Insinna a raccontare un sogno bellissimo che ...

StefanoGuerrera : possiamo dire che non abbiamo mai riconosciuto a Fiorella Mannoia il suo vero valore e talento? Sempre composta, se… - fanpage : #LaMusicaCheGiraIntorno, lo show di Fiorella Mannoia si apre con De Gregori e Venditti che omaggiano Lucio Dalla - patciammaichell : - unadomandabelen : Ci voleva Fiorella Mannoia per fare un varietà su Rai1 come non se ne vedono da anni. Un parterre da far invidia a… - fanvtasize : Giorgia e Fiorella Mannoia ?? #LaMusicaCheGiraIntorno -