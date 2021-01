F2, Liam Lawson passa in Hitech GP (Di venerdì 15 gennaio 2021) Notizia di giornata è l’annuncio dell’ingaggio di Liam Lawson in Hitech GP. Il pilota neozelandese correrà così in Formula 2 dopo una buona stagione in F3, disputata nello stesso team con il quale ha appena firmato un contratto per la serie cadetta. La scuderia britannica completa così la propria line up per il 2021, composta da Lawson e dall’estone Juri Vips. Lawson Hitech GP, salto di categoria Liam Lawson nasce ad Hastings, in Nuova Zelanda, l’11 febbraio del 2002 e inizia la propria carriera nei kart. Tappa fondamentale per molti aspiranti piloti, Lawson si trasferisce nelle corse a ruote scoperte nel 2015. Fino al 2017 compete principalmente nei campionati nazionali, per poi correre a partire dal 2018 in serie regionali come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Notizia di giornata è l’annuncio dell’ingaggio diinGP. Il pilota neozelandese correrà così in Formula 2 dopo una buona stagione in F3, disputata nello stesso team con il quale ha appena firmato un contratto per la serie cadetta. La scuderia britannica completa così la propria line up per il 2021, composta dae dall’estone Juri Vips.GP, salto di categorianasce ad Hastings, in Nuova Zelanda, l’11 febbraio del 2002 e inizia la propria carriera nei kart. Tappa fondamentale per molti aspiranti piloti,si trasferisce nelle corse a ruote scoperte nel 2015. Fino al 2017 compete principalmente nei campionati nazionali, per poi correre a partire dal 2018 in serie regionali come ...

FamigliaRedBull : Ricapitolando F2 Jehan Daruvala(1998) Juri Vips(2000) Liam Lawson(2002) F3 Dennis Hauger(2003) Jak Crawford(2005) J… - Fuori_Pista : RT @fuoripistanet: Tempo di annunci in casa Hitech GP: Juri Vips e Liam Lawson in Formula 2, mentre Jak Crawford affiancherà Ayumu Iwasa in… - fuoripistanet : Tempo di annunci in casa Hitech GP: Juri Vips e Liam Lawson in Formula 2, mentre Jak Crawford affiancherà Ayumu Iwa… - chiadebas3 : RT @f1world_it: ?? Liam Lawson e Juri Vips gareggeranno in Formula 2 al volante della Hitech ?? - f1world_it : ?? Liam Lawson e Juri Vips gareggeranno in Formula 2 al volante della Hitech ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Liam Lawson F2 | Lawson e Vips in Hitech, Carlin conferma Daruvala FormulaPassion.it F2 | Lawson e Vips in Hitech, Carlin conferma Daruvala

Jehan Daruvala, Juri Vips e Liam Lawson, piloti facenti parte del Red Bull Junior Team, hanno tutti trovato una sistemazione in Formula 2 ...

F3 | Red Bull piazza i junior Crawford e Iwasa in Hitech

La Hitech ha confermato i primi due piloti per la stagione 2021 di Formula 3, Jak Crawford e Ayumu Iwasa, entrambi membri del Red Bull Junior team.

Jehan Daruvala, Juri Vips e Liam Lawson, piloti facenti parte del Red Bull Junior Team, hanno tutti trovato una sistemazione in Formula 2 ...La Hitech ha confermato i primi due piloti per la stagione 2021 di Formula 3, Jak Crawford e Ayumu Iwasa, entrambi membri del Red Bull Junior team.