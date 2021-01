De Rossi, il post su Instagram: 'Mi mancano serate come queste' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Daniele De Rossi non è un grandissimo utilizzatore di social network, ma nel giorno del derby decide di condividere un post sulla sua pagina Instagram ufficiale. In primo piano la foto della curva sud ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Daniele Denon è un grandissimo utilizzatore di social network, ma nel giorno del derby decide di condividere unsulla sua paginaufficiale. In primo piano la foto della curva sud ...

sportli26181512 : De Rossi, il post su Instagram: 'Mi mancano serate come queste': L'ex giallorosso ha pubblicato un post sulla sua p… - mixofchaosnart : il post di de rossi sto per piangere - asrsupporter : Il post di De Rossi ?? - brindisilibera : New post (BRINDISI.Oggiano (FDI),EDISON: BRINDISI VITTIMA DELLA POLITICA DEL NO DEI “ROSSI” POLITICAMENTE CORRETTA… - brindisilibera : New post (BRINDISI.Oggiano (FDI),EDISON: BRINDISI VITTIMA DELLA POLITICA DEL NO DEI “ROSSI” POLITICAMENTE CORRETTA… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi post De Rossi, il post su Instagram: "Mi mancano serate come queste" Corriere dello Sport.it Enrico Rossi sveglia il Pd umbro

Non è il primo dei problemi ma neppure l’ultimo. Al Nazareno le macerie in cui stagna il Pd umbro sono passate dall’essere un ...

Bologna piange Stefano Rossi, il fisioterapista gastronomo

BOLOGNA. Professione fisioterapista, passione gourmet. Amante dei buoni vini e della buona cucina, palato fino, giudizio sincero. Ecco chi era Stefano Rossi, scomparso questa mattina a Bologna. Uomo b ...

Non è il primo dei problemi ma neppure l’ultimo. Al Nazareno le macerie in cui stagna il Pd umbro sono passate dall’essere un ...BOLOGNA. Professione fisioterapista, passione gourmet. Amante dei buoni vini e della buona cucina, palato fino, giudizio sincero. Ecco chi era Stefano Rossi, scomparso questa mattina a Bologna. Uomo b ...