Crisi di Governo | Flavio Briatore si schiera con Matteo Renzi Il suo messaggio su Instagram | “Bravo Matteo | questi qui sono inadeguati”

"Mi congratulo con Matteo per aver dato una scossa a questo Governo. Bravo Matteo! Questa gente deve capire che non possono solo fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle. Basta! Questa è gente che vive di teoria. Per portare avanti questo paese in un momento difficile serve gente brava". Così Flavio Briatore in un video postato sul suo profilo Instagram. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

