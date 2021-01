Crisi di governo, Bonafede: “Renzi ha tradito gli italiani in un momento difficilissimo, noi compatti con Conte” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Matteo Renzi ha tradito gli italiani in momento difficilissimo, ora sta a noi lavorare per garantire stabilità al Paese, insieme compatti con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ieri sera al Consiglio dei ministri abbiamo approvato una proposta di scostamento di 32 miliardi di euro proprio per i cittadini maggiormente in difficoltà che non meritano di essere abbandonati”. Così il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, in una dichiarazione sulla Crisi di governo, davanti il ministero della Giustizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Matteohagliin, ora sta a noi lavorare per garantire stabilità al Paese, insiemecon il presidente del Consiglio, Giuseppe. Ieri sera al Consiglio dei ministri abbiamo approvato una proposta di scostamento di 32 miliardi di euro proprio per i cittadini maggiormente in difficoltà che non meritano di essere abbandonati”. Così il Guardasigilli, Alfonso, in una dichiarazione sulladi, davanti il ministero della Giustizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

