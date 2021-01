Covid | Fagiuoli | “Più malati in rianimazione E il vaccino non è un liberi tutti”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Ilnon sarà un libera”. Così il dottor Stefano, direttore del dipartimento di medicina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, invita a continuare a “osservare le regole anti-contagio finchè non si arriverà all’immunità di gregge perchè anche dopo aver ricevuto la vaccinazione si può essere veicoli di trasmissione del virus”. Lo abbiamo intervistato chiedendogli di tracciare un punto della situazione sulla pandemia da-19. La pandemia è in fase espansiva? Come si sta evolvendo la situazione? Se guardiamo a Bergamo in questo momento la situazione è sotto controllo ma ci sono alcuni piccoli e grandi aspetti da considerare. Il primo è una considerazione su larga scala: se volgiamo lo sguardo a cosa sta succedendo nel mondo e in Europa la pandemia è tutt’altro che in contenimento, anzi ...