Coronavirus | Dpcm | dal 15 2 concorsi pubblici in presenza | max 30 candidati

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Come anticipato dall'Adnkronos, riprendono i concorsi pubblici in presenza, dal 15 febbraio ma solo per un massimo di 30 candidati per sessione. Tutti gli altri concorsi restano sospesi. E' una delle novità dell'ultima ora decisa nel corso del confronto in Cdm nella serata di ieri. "E' sospeso – si legge nel testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte – lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario ...

