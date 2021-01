Concorso per reclutamento di allievi finanzieri (Di sabato 16 gennaio 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 100, del 29 dicembre 2020, è stato pubblicato il bando di Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 571 allievi finanzieri (510 del contingente ordinario e61 del contingente di mare) così ripartiti:? n. 315 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;? n. 256 rivolti ai cittadini italiani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752).Per la prima volta, sono stati destinati 120 posti all’arruolamento di personale da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”.Al Concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la ... Leggi su udine20 (Di sabato 16 gennaio 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 100, del 29 dicembre 2020, è stato pubblicato il bando di, per titoli ed esami, per ildi 571(510 del contingente ordinario e61 del contingente di mare) così ripartiti:? n. 315 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;? n. 256 rivolti ai cittadini italiani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752).Per la prima volta, sono stati destinati 120 posti all’arruolamento di personale da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”.Alpossono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la ...

ItalyMFA : È online sul sito della #Farnesina il bando di concorso a 27 posti di funzionario per i servizi di informatica, tel… - ItalianNavy : #AccaddeOggi, #15gennaio del 1881: venne bandito il concorso per 40 posti al primo corso normale per allievi uffici… - acmilan : Ultimi tre giorni per partecipare al nostro concorso #SkrillDay! ? Prova a vincere grazie a @skrill uno dei tanti… - moninpaz3 : RT @danielagiancott: Anche stasera non posso non condividere Ritratto, per ricordare il mio video nel concorso del Festival musicale @ Pian… - lluanall4 : Un anno fa ero a #Roma, domani avrei partecipato alla pre selezione per il concorso del Mibac...il mio ultimo viagg… -