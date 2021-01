Come sarà la seconda metà di Gennaio del segno della Bilancia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Queste settimane non saranno l’ideale per le persone della Bilancia, che a causa dei numerosi impegni che dovranno affrontare, saranno costrette a rimandare molte scelte, sia d’amore che professionali. Siete preoccupati per alcune vicende che, in base alle scadenze che si avvicinano, vi stanno togliendo completamente il tempo e questo vi ha allontanato anche dalla famiglia. Tuttavia non dovete disperare, perché grazie al supporto di alcune persone a voi vicine, potrete cercare di ottimizzare il vostro tempo e fare in modo di trovare uno spazio anche per voi stessi. Queste giornate saranno complicate ed indaffarate e dovrete riuscire a mantenere le vostre energie per non rallentare i ritmi. Durante l’ultima settimana di Gennaio avrete Venere in transito e questo dovrebbe portarvi a compiere delle scelte importanti in amore. Con molto ... Leggi su virali.video (Di venerdì 15 gennaio 2021) Queste settimane non saranno l’ideale per le persone, che a causa dei numerosi impegni che dovranno affrontare, saranno costrette a rimandare molte scelte, sia d’amore che professionali. Siete preoccupati per alcune vicende che, in base alle scadenze che si avvicinano, vi stanno togliendo completamente il tempo e questo vi ha allontanato anche dalla famiglia. Tuttavia non dovete disperare, perché grazie al supporto di alcune persone a voi vicine, potrete cercare di ottimizzare il vostro tempo e fare in modo di trovare uno spazio anche per voi stessi. Queste giornate saranno complicate ed indaffarate e dovrete riuscire a mantenere le vostre energie per non rallentare i ritmi. Durante l’ultima settimana diavrete Venere in transito e questo dovrebbe portarvi a compiere delle scelte importanti in amore. Con molto ...

