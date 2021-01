Casavatore, 9 rapine in due mesi: arrestato 27enne – IL NOME (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 27enne è stato arrestato con l’accusa di aver messo a segno 9 rapine nei mesi di ottobre e novembre scorso in danno di attività commerciali di Casavatore. Già in manette il complice minorenne. I carabinieri di Casavatore (Napoli) – in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli nord su richiesta della locale Leggi su 2anews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilè statocon l’accusa di aver messo a segno 9neidi ottobre e novembre scorso in danno di attività commerciali di. Già in manette il complice minorenne. I carabinieri di(Napoli) – in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli nord su richiesta della locale

SkyTG24 : Casavatore, nove rapine in due mesi: un arresto - puntomagazine : L’uomo è ritenuto responsabile di 9 rapine commesse nei mesi di ottobre e novembre scorso in danno di attività comm… - NapoliToday : #Cronaca Autore di nove rapine in pochi giorni: scoperto grazie ai social -