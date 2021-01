Calcio:Milan;visite mediche Meitè, poi subito a disposizione (Di venerdì 15 gennaio 2021) MILANO, 15 GEN - Soualiho Meitè ha cominciato le visite mediche alla clinica la Madonnina prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan. Il centrocampista, che potrebbe essere a disposizione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) MILANO, 15 GEN - Soualihoha cominciato le visitealla clinica la Madonnina prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan. Il centrocampista, che potrebbe essere a...

Ansa_Piemonte : Calcio:Milan;visite mediche Meitè, poi subito a disposizione. Centrocampista in prestito dal Torino con diritto di… - ansa_lombardia : Calcio:Milan;visite mediche Meitè, poi subito a disposizione - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:Milan;visite mediche Meitè, poi subito a disposizione Centrocampista in prestito dal Torino con diritto di riscatto - RaiSport : #Milan: visite mediche per #Meitè, poi subito a disposizione ? Il centrocampista arriva in prestito dal #Torino co… - AnsaLombardia : Calcio:Milan;visite mediche Meitè, poi subito a disposizione. Centrocampista in prestito dal Torino con diritto di… -