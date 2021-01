Calciomercato Parma: pressing per Conti, il Milan apre alla cessione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Conti verso il Parma: il terzino rossonero è ora ad un passo dal club emiliano dopo la frenata della Fiorentina nella trattativa Dopo il raffreddamento della pista Fiorentina, ora il Parma sembra aver effettuato un balzo importante per Andrea Conti. Il Milan accetta la cessione del proprio terzino attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. «Il giocatore ha dato una prima apertura agli emiliani, il tecnico D’Aversa spinge per avere il terzino che ha già allenato al Lanciano» ha affermato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021)verso il: il terzino rossonero è ora ad un passo dal club emiliano dopo la frenata della Fiorentina nella trattativa Dopo il raffreddamento della pista Fiorentina, ora ilsembra aver effettuato un balzo importante per Andrea. Ilaccetta ladel proprio terzino attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto legatosalvezza. «Il giocatore ha dato una prima apertura agli emiliani, il tecnico D’Aversa spinge per avere il terzino che ha già allenato al Lanciano» ha affermato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com

