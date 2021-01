Benavides, primo sigillo; per la Honda è doppietta grazie a Brabec (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel giorno funestato dalla notizia della morte di Pierre Cherpin , la Dakar incorona l'argentino Kevin Benavides, impostosi nelle moto sulla Honda. Per Benavides è la prima affermazione alla Dakar, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel giorno funestato dalla notizia della morte di Pierre Cherpin , la Dakar incorona l'argentino Kevin, impostosi nelle moto sulla. Perè la prima affermazione alla Dakar, ...

dinoadduci : Benavides, primo sigillo; per la Honda è doppietta grazie a Brabec - vitasportivait : #Dakar2021 | Moto Kevin #Benavides ???? trionfa nella categoria Moto! ?? In una delle edizioni più rocambolesche, co… - Gazzetta_it : #Dakar #moto #Benavides, primo sigillo, per la #Honda è doppietta - dianatamantini : DAKAR - Sesta tappa da 448 km di speciale, un percorso che chiude la prima parte della #Dakar2021. Il nuovo leader… - corsedimoto : DAKAR - Sesta tappa da 448 km di speciale, un percorso che chiude la prima parte della #Dakar 2021. Il nuovo leader… -