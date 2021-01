Azzerare e ripartire. Bando alla crisi e spazio al rumore bianco

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Heigh-ho, Heigh-hoIt’s home from work we goHeigh-ho, Heigh-hoIt’s home from work we go (Marcia dei Sette Nani in “Biancaneve” di Walt Disney) Una volta, passeggiando per le vie del centro di Roma, ascoltai casualmente un ignaro collega di camminata nel bel mezzo di un litigio telefonico. La frase che più mi colpì fu: “Va be’, ‘sta cosa è successa, mo’ azzeramola, no?”. Ecco, questo concetto diqualcosa di negativo perdal principio mi ha sempre incuriosito, forse perché amo le utopie irrealizzabili e i sogni fantastici, eventi impossibili come l’opportunità di dimenticare totalmente un torto subito e cancellare il passato come si pulisce il gesso da una lavagna. “Azzeramola”… una parola che evoca un, una frequenza costante in grado di cancellare tutte le altre frequenze, contenendole ...