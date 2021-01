Aumenta il rischio di epidemia non controllata e non gestibile. L’Iss: “Peggioramento generale della situazione. Ancora impossibile ripristinare il tracciamento” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Si osserva un aumento complessivo del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuto ad un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 in un contesto in cui l’impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA”. E’ quanto evidenzia il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. “Questa settimana – si legge Ancora nel documento – si conferma il Peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese già osservato la settimana precedente”. L’indice di trasmissibilità Rt medio, calcolato sui casi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Si osserva un aumento complessivo deldi unanone nonnel Paese dovuto ad un aumento diffusoprobabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 in un contesto in cui l’impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA”. E’ quanto evidenzia il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e MinisteroSalute sull’andamento dell’di Coronavirus in Italia. “Questa settimana – si leggenel documento – si conferma ilepidemiologica nel Paese già osservato la settimana precedente”. L’indice di trasmissibilità Rt medio, calcolato sui casi ...

