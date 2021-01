Asensio | “Dispiace per la Supercoppa L’Athletic ha meritato”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Real Madrid ieri sera è stato eliminato nella semifinale dellaspagnola dalBilbao, che sfiderà in finale il Barcellona. A parlarne, a Movistar tv, l’attaccante Marco. Queste le sue parole: “Siamo tristi e arrabbiati perché avremmo voluto raggiungere la finale contro il Barcellona.è partito meglio e dopo il primo gol è cresciuto, aumentando ancor di più consapevolezza ed energia. Ora ci restano altri obiettivi e dovremo quindi concentrarci sulle altre competizioni in cui siamo in lizza”. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.