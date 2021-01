Aggredisce gli agenti dopo una lite in famiglia: arrestato un 19enne a Olbia (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Visited 180 times, 180 visits today) Notizie Simili: Presentato il programma della Lista civica Tempio… I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Alla scoperta delle tradizioni magiche della ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Visited 180 times, 180 visits today) Notizie Simili: Presentato il programma della Lista civica Tempio… I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Alla scoperta delle tradizioni magiche della ...

Gigithebeast1 : RT @RitaC70: 51enne ubriaco minaccia il proprietario di un bar che si rifiuta di servirgli altro alcol. Poi calci, pugni e sputi verso gli… - RitaC70 : 51enne ubriaco minaccia il proprietario di un bar che si rifiuta di servirgli altro alcol. Poi calci, pugni e sputi… - jacques_jj6592 : RT @MarioGuglielmi: Non vuole mettere la mascherina e aggredisce gli agenti: arrestato 47enne - Primonumero : Violenza in carcere: detenuto nega perquisizione in cella e aggredisce gli agenti, ferita vice ispettrice della Pen… - Alyante2 : 'Guavdami negli occhi Mavia Tevesa. Tommaso, non ti attaccave alle sue cazzate'. Cecicazzara con gli occhiali da so… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce gli Olbia, aggredisce gli agenti dopo una lite in famiglia: arrestato un 19enne Gallura Oggi Torre Annunziata. Pugno in faccia alla madre per i soldi della droga: arrestato figlio violento

Aggredisce la madre sferrandogli un pugno in faccia. E’ scattato l’arresto per un 34enne di Torre Annunziata. L’uomo già noto alle forze dell’ordine voleva i soldi, probabilmente per comprarsi la drog ...

Savona, vigile preso a pugni in piazza Sisto. Il sindaco: "Troppi assembramenti di giovani, i genitori spieghino la situazione"

Un 32enne ha aggredito, colpendolo con quattro pugni al torace, un agente che gli si era avvicinato per chiedergli di indossare la mascherina ...

Aggredisce la madre sferrandogli un pugno in faccia. E’ scattato l’arresto per un 34enne di Torre Annunziata. L’uomo già noto alle forze dell’ordine voleva i soldi, probabilmente per comprarsi la drog ...Un 32enne ha aggredito, colpendolo con quattro pugni al torace, un agente che gli si era avvicinato per chiedergli di indossare la mascherina ...