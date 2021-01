Zucchine in padella, con pomodoro e scamorza (Di giovedì 14 gennaio 2021) La ricetta delle Zucchine in padella con pomodoro e scamorza è rapida, veloce e senza dubbio gustosa. Un piatto unico, ma all’occorrenza anche un contorno saporito e perché no un condimento per la pasta quando si va di fretta. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 3 Zucchine grandi 180 g di scamorza 50 g di parmigiano grattugiato 3 cucchiai di pangrattato 450 g di pomodorini in scatola Sale fino q.b. 3-4 cucchiai di olio evo 2 spicchietti d’aglio Per preparare le Zucchine in padella con pomodoro e scamorza iniziamo lavando e tagliando le Zucchine a cubetti abbastanza piccoli. Poi tagliate anche la scamorza, più o meno delle stesse ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 14 gennaio 2021) La ricetta delleinconè rapida, veloce e senza dubbio gustosa. Un piatto unico, ma all’occorrenza anche un contorno saporito e perché no un condimento per la pasta quando si va di fretta. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 3grandi 180 g di50 g di parmigiano grattugiato 3 cucchiai di pangrattato 450 g di pomodorini in scatola Sale fino q.b. 3-4 cucchiai di olio evo 2 spicchietti d’aglio Per preparare leinconiniziamo lavando e tagliando lea cubetti abbastanza piccoli. Poi tagliate anche la, più o meno delle stesse ...

Zucchine in padella

Per preparare le zucchine in padella lavate e spuntate gli ortaggi, tagliateli a metà e poi a bastoncini delle stesse dimensioni. Fate dorare a fiamma vivace in una capiente padella in cui avrete fatt ...

