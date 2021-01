Vicenza, Di Carlo: “Compatti ed aggressivi contro il Frosinone” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il tecnico del Vicenza Di Carlo ha risposto in videoconferenza alle domande dei giornalisti, alla vigilia della sfida contro il Frosinone, in programma domani alle ore 21:00, allo stadio Menti.… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il tecnico delDiha risposto in videoconferenza alle domande dei giornalisti, alla vigilia della sfidail, in programma domani alle ore 21:00, allo stadio Menti.… L'articolo proviene da MeteoWeek.

TG24info : Serie B - #VICENZA vs Frosinone, #MISTER Di Carlo: 'Ciociari squadra di spessore. Sarà una battaglia' - #TG24.info… - TG24info : Serie B - #VICENZA vs Frosinone -1, ecco i #Convocati di mister Di Carlo - #TG24.info - #SERIEB #Vicenzafrosinone… - psb_original : Vicenza, Di Carlo: 'Stiamo recuperando pezzi. Guerra? Lo voglio ringraziare, facciamo il tifo per lui' #SerieB - GiovanniLanzi2 : Il @LRVicenza di @mimmodicarlo, prossimo avversario del @Frosinone1928 - NotiziarioC : Vicenza, il programma completo di allenamenti stilati da mister Di Carlo -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza Carlo Vicenza, Di Carlo: "Stiamo recuperando alcuni giocatori. Mercato? Voglio gente motivata" TUTTO mercato WEB Vicenza-Frosinone, Nesta: «Sarà una gara fastidiosa. Millico? Può partire dal 1'»

Concentrazione e massima attenzione per tornare a gioire con una vittoria che manca dal 15 dicembre. Potendo contare su un innesto importante come Vincenzo Millico, pronto a partire dal 1’. Questi i t ...

Verso L.R. Vicenza-Frosinone: i convocati biancorossi

Sono 23 i convocati biancorossi per il match contro il Frosinone, in programma venerdì alle 21 allo stadio Menti. Tornano a disposizione di mister Di Carlo Riccardo Meggiorini, Simone Pontisso, Matteo ...

Concentrazione e massima attenzione per tornare a gioire con una vittoria che manca dal 15 dicembre. Potendo contare su un innesto importante come Vincenzo Millico, pronto a partire dal 1’. Questi i t ...Sono 23 i convocati biancorossi per il match contro il Frosinone, in programma venerdì alle 21 allo stadio Menti. Tornano a disposizione di mister Di Carlo Riccardo Meggiorini, Simone Pontisso, Matteo ...