Verdoliva Asl Napoli 1 | “Quarantena Empoli | abbiamo solo applicato il protocollo”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ciro, direttore generale dell’Asl1, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo in seguito alla decisione di tenere inalcuni giocatori dell’e l’allenatore Dionisi. In merito alla messa indei contatti stretti del caso positivo COVID-19 che ha riguardato nella giornata di ieri alcuni professionisti della SocietàFC evidenzio che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL1 Centro non ha fatto altro che applicare ilsanitario previsto dalla circolare del Ministero della Salute n° 32850 del 12. 10. 2020; azione che condivido e sottoscrivo. L'articolo ilsta.