USA | a dicembre prezzi import export oltre stime

sportli26181512 : I Simpson compiono 31 anni da 'Bart the Genius': i geni nel calcio nati nel 1990: Il 14 gennaio 1990, negli Usa, 'I… - pelias01 : RT @lauranaka: A che punto siamo con l'inflazione Usa? Appena diffuso indice prezzi al consumo. Timori #Gundlach esagerati? Occhio a tassi… - Ralfmacher : #usa V% #richieste #mutui #settimanali #gennaio Mensili: +21.7% m/m da +3.2% m/m di #dicembre Annuali: +70.4% a/a… -

Ultime Notizie dalla rete : USA dicembre

Il Messaggero

Attese erano per un dato a 800 mila (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 gen - Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 gen - A dicembre, i prezzi all'importazione negli Stati Uniti sono aumentati piu' delle attese. Stando a quanto reso noto dal dipartimento del Lavoro, i p ...