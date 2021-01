Ultimi aggiornamenti sul Covid-19: “Le curve sono in risalita, serve il lockdown” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gli Ultimi dati e gli Ultimi aggiornamenti sul Covid-19 hanno evidenziato i nuovi problemi legati alla fine delle vacanze. Secondo la fondazione GIMBE, quindi, è ora di pensare di nuovo alla quarantena. L’ultimo monitoraggio effettuato dalla fondazione GIMBE non lascia spazio a dubbi od interpretazioni. La situazione legata al Coronavirus sta peggiorando, di nuovo. La fondazione GIMBE è un’organizzazione indipendente, attiva dal 1996, che dall’inizio della quarantena monitora costantemente la situazione in Italia. Ecco quali sono le loro considerazioni a due settimane dalla fine delle vacanze di Natale. Ultimi aggiornamenti sul Covid-19: c’è bisogno di un nuovo lockdown (fonte: Unsplash)Il monitoraggio settimanale della fondazione ... Leggi su instanews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Glidati e glisul-19 hanno evidenziato i nuovi problemi legati alla fine delle vacanze. Secondo la fondazione GIMBE, quindi, è ora di pensare di nuovo alla quarantena. L’ultimo monitoraggio effettuato dalla fondazione GIMBE non lascia spazio a dubbi od interpretazioni. La situazione legata al Coronavirus sta peggiorando, di nuovo. La fondazione GIMBE è un’organizzazione indipendente, attiva dal 1996, che dall’inizio della quarantena monitora costantemente la situazione in Italia. Ecco qualile loro considerazioni a due settimane dalla fine delle vacanze di Natale.sul-19: c’è bisogno di un nuovo(fonte: Unsplash)Il monitoraggio settimanale della fondazione ...

RobertoBurioni : Ci vediamo domani sera con gli ultimi aggiornamenti sul vaccino! - DomaniGiornale : Il capogruppo #M5S di @Montecitorio #Crippa attacca #Renzi. Segui la nostra diretta con tutti gli ultimi aggiorname… - DomaniGiornale : Segui la nostra diretta con tutti gli ultimi aggiornamenti sulla #crisidigoverno. ?? - ognacRS7 : RT @XSN_italian: Stakenet - $XSN si trova in cima alle monete più popolari su @coingecko?? A tutti coloro che ci vedono per la prima volt… - XSN_italian : Stakenet - $XSN si trova in cima alle monete più popolari su @coingecko?? A tutti coloro che ci vedono per la pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi aggiornamenti Riapertura scuole, tutte le date e gli ultimi aggiornamenti Orizzonte Scuola METEO PALERMO – Nuovi impulsi di MALTEMPO entro il prossimo WEEKEND, tutti i dettagli

Situazione meteo al sud Italia Con il transito delle correnti settentrionali, sulle regioni meridionali del nostro Paese più che sulle altre regioni le condizioni meteo risultano ?

Sardegna, emergenza Covid: ora rischiamo la fascia arancione

Al momento destano preoccupazione i dati della diffusione Covid in Sardegna. Si attendono però nelle prossime ore gli aggiornamenti del ministro della Salute Roberto Speranza, con i dati aggiornati de ...

Situazione meteo al sud Italia Con il transito delle correnti settentrionali, sulle regioni meridionali del nostro Paese più che sulle altre regioni le condizioni meteo risultano ?Al momento destano preoccupazione i dati della diffusione Covid in Sardegna. Si attendono però nelle prossime ore gli aggiornamenti del ministro della Salute Roberto Speranza, con i dati aggiornati de ...