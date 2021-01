“Succederà molto presto…”. Diletta Leotta finalmente si sbilancia su Can Yaman (Di giovedì 14 gennaio 2021) Diletta Leotta è al centro del gossip rosa. La giornalista sportiva è infatti stata beccata con il noto attore turco Can Yaman, con il quale sembra abbia iniziato una relazione sentimentale. Il settimanale ‘Chi’ li ha visti insieme in modo abbastanza intimo e pare ci siano anche stati almeno cinque giorni di sfrenata passione in un hotel della capitale Roma. Eppure su di lei sono circolate altre voci, infatti fino allo scorso 31 dicembre era in compagnia di un altro vip molto famoso. Secondo ‘Oggi’, la conduttrice di Dazn avrebbe trascorso il suo Capodanno in compagnia del fenomeno del Milan Zlatan Ibrahimovic. Le indiscrezioni su di loro vanno avanti da diverso tempo, visto che in passato sono anche stati protagonisti di uno spot pubblicitario. Ma non erano mai giunte conferme sulla possibilità che fosse in corso una ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)è al centro del gossip rosa. La giornalista sportiva è infatti stata beccata con il noto attore turco Can, con il quale sembra abbia iniziato una relazione sentimentale. Il settimanale ‘Chi’ li ha visti insieme in modo abbastanza intimo e pare ci siano anche stati almeno cinque giorni di sfrenata passione in un hotel della capitale Roma. Eppure su di lei sono circolate altre voci, infatti fino allo scorso 31 dicembre era in compagnia di un altro vipfamoso. Secondo ‘Oggi’, la conduttrice di Dazn avrebbe trascorso il suo Capodanno in compagnia del fenomeno del Milan Zlatan Ibrahimovic. Le indiscrezioni su di loro vanno avanti da diverso tempo, visto che in passato sono anche stati protagonisti di uno spot pubblicitario. Ma non erano mai giunte conferme sulla possibilità che fosse in corso una ...

0bitoUchiha_ : @MONTY_supremacy Sisi lo so, però diciamo che ciò che è successo in questo capitolo mi ha un po''scombussolata'e vo… - PowaGirls : @mirighiri @Alessan51553708 La squalifica è avvenuta? no! È ancora in puntata e continua con la crociata contro D?… - AldoRivalta : Con tutto il rispetto per Colombo avere da qui a Maggio uno da buttare in area per provare a risolvere le partite c… - alesscris : @ilkov_ @anna_pensil Cadere cosa? Può cadere ciò che non esiste? Questo governo si sta occupando solo di pandemia… - grahzee : @orang3county @acmilan @emirates Non succedera', pero' vorrei tanto vedere Kalulu e Kjaer centrali. Temo che Pioli… -