Sassuolo-SPAL 0-2: estensi ai quarti di Coppa Italia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sassuolo-SPAL 0-2. Sorpresa al Mapei Stadium: ai quarti di finale di Coppa Italia accede la SPAL, vittoriosa per 2 a 0 sugli avversari, grazie alle reti dell’ex Missiroli e di Dickmann. Decisiva l’espulsione a inizio ripresa di Djiuricic. La squadra di Marino ai quarti sfiderà la Juventus, passata ai supplementari contro il Genoa. Cos’è successo nel primo tempo? Ampio turnover per De Zerbi che in attacco opta per Boga, Djuricic e per il 18enne Oddei a supporto dell’unica punta Raspadori. A centrocampo spazio a Obiang e Maxime Lopez, mentre in difesa agiranno Muldur, Marlon, Peluso e Rogerio. In porta Pegolo. Marino risponde con Berisha tra i pali, difesa a 3 composta da SPALtro, Vicari e Sernicola, in mezzo al campo Missiroli e Murgia con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021)0-2. Sorpresa al Mapei Stadium: aidi finale diaccede la, vittoriosa per 2 a 0 sugli avversari, grazie alle reti dell’ex Missiroli e di Dickmann. Decisiva l’espulsione a inizio ripresa di Djiuricic. La squadra di Marino aisfiderà la Juventus, passata ai supplementari contro il Genoa. Cos’è successo nel primo tempo? Ampio turnover per De Zerbi che in attacco opta per Boga, Djuricic e per il 18enne Oddei a supporto dell’unica punta Raspadori. A centrocampo spazio a Obiang e Maxime Lopez, mentre in difesa agiranno Muldur, Marlon, Peluso e Rogerio. In porta Pegolo. Marino risponde con Berisha tra i pali, difesa a 3 composta datro, Vicari e Sernicola, in mezzo al campo Missiroli e Murgia con ...

MoliPietro : Sassuolo-SPAL 0-2: estensi ai quarti di Coppa Italia - biscone69 : RT @PeppinInter: Il Sassuolo, per non scansarsi di nuovo con la Juve, ha preferito farsi eliminare dalla SPAL. Mentalità pazzesca #Sassuolo… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #SassuoloSpal, le pagelle: professore #Missiroli, un ex da 7. #Boga è sfasato, 5 - Fabio28423232 : RT @PeppinInter: Il Sassuolo, per non scansarsi di nuovo con la Juve, ha preferito farsi eliminare dalla SPAL. Mentalità pazzesca #Sassuolo… - fonar_apteka : RT @spaziocalcio: #CoppaItalia, l'#Atalanta ne fa tre al #Cagliari nonostante i miracoli di Vicario. Sorpresa #SPAL: batte il #Sassuolo, or… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo SPAL Sassuolo-Spal, sorpresa al Mapei: 0-2, De Zerbi eliminato. Per Marino c'è la Juve Il Messaggero Sassuolo-SPAL 0-2: estensi ai quarti di Coppa Italia

Sassuolo-SPAL 0-2. Il successo permette alla squadra di Marino di raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia, dove incrontreranno la Juve ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score: tris atalantino

Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle due partite che giovedì 14 gennaio si giocano per gli ottavi di finale, ancora in gara secca.

Sassuolo-SPAL 0-2. Il successo permette alla squadra di Marino di raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia, dove incrontreranno la Juve ...Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle due partite che giovedì 14 gennaio si giocano per gli ottavi di finale, ancora in gara secca.