Sampdoria Udinese, Tonelli ancora a parte: Ranieri riflette sulla difesa (Di giovedì 14 gennaio 2021) in vista del match al Ferraris, in programma sabato alle 20.45 Sampdoria Udinese si avvicina, mancano solo due giorni alla partita in programma tra le mura del Ferraris alle ore 20.45. La Sampdoria arriva al match con abbondanza in attacco e molte perplessità in difesa. PER TUTTE LE NOTIZIE sulla Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Al netto di Alex Ferrari, sempre alle prese con il suo iter di recupero dall'infortunio, preoccupano le condizioni di Lorenzo Tonelli. Il difensore centrale anche ieri si è allenato a parte e, tra oggi e domani, dovranno essere sciolte le riserve sia sulla sua convocazione che eventualmente sul suo impiego in campo, come riporta il Secolo XIX. Il rischio, data la cronistoria degli infortuni di ...

