Roma | Fonseca parla del derby | Non ho dubbi sulla formazione

(Di giovedì 14 gennaio 2021)del, in conferenza stampa. Paolo Assogna di Sky apre con questa domanda: “Tiago Pinto hato dei progetti e dell’orizzonte temporale, del medio/lungo termine. Cosa ne pensa?”… L'articolodelNon hoproviene da MeteoWeek.

Filo2385Filippo : RT @CorSport: #Fonseca: '#Roma ambiziosa, vogliamo vincere. Voglio una squadra aggressiva' - romaforever_it : Lazio-Roma, i convocati - calciomercatoit : ??? La conferenza di #Fonseca in vista di #LazioRoma. #Pedro tornerà tra i convocati! - LazionewsEu : #Roma, #Fonseca: “Derby partita importante, ma vale tre punti. Domani dobbiamo essere aggressivi” #sslazio… - sportli26181512 : Lazio-Roma, Fonseca: 'Noi ambiziosi già nel presente. Pedro convocato': L'allenatore della Roma verso il derby di v… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Sky Sport

"Il Derby? Non l'ho ancora vinto, ma non l'ho neanche perso. Sappiamo che è una partita importante per tutti noi, ma sono comunque tre punti che vogliamo prendere". Lo ha detto Paulo Fonseca, allenato ...RCS MediaGroup S.p.A.