Reynolds | il Benevento lo aspetta | dal 1 luglio sarà della Juve

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 gennaio 2021), esterno basso del Dallas, arriverà in Italia portato dallama almeno fino a giugno giocherà alha già un biglietto aereo in mano, direzione Italia. Almeno in un primo momento, però,la sua destinazione. Il giocatore andrà a rafforzare la squadra di Inzaghi e poi dal 1. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS VAI SUNEWS24 I bianconeri potrebbero lasciarlo in prestito fino al 2022 in caso di salvezza, come spiega il Corriere dello Sport. Al Dallas andranno 7.5 milioni per quell’esterno che, da offensivo è diventato terzino. Leggi su Calcionews24.com